Мария Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Семён
Рождение ребёнка
07.09.1916
Сын: Василий
Отец ребёнка: Бедный Семён
Рождение ребёнка
12.10.1918
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бедный Семён