Мария Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Семён

Рождение ребёнка
07.09.1916

Сын: Василий

Отец ребёнка: Бедный Семён

Рождение ребёнка
12.10.1918

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бедный Семён

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