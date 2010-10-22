Парфенова (Медведева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Медведева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

22.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Парфенов Владимир

Отец ребёнка: Парфенов Иван

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Парфенов Александр

Отец ребёнка: Парфенов Иван

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Иван

Смерть
22.10.2010
Тобольск
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