Парфенова (Медведева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти22.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Парфенов Владимир
Отец ребёнка: Парфенов Иван
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Парфенов Александр
Отец ребёнка: Парфенов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфенов Иван
Смерть
22.10.2010
Тобольск