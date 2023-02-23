Пешехонова Анастасия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонова Анастасия Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1919

Дочь: Раиса Пешехонова

Отец ребёнка: Пешехонов Семен Георгиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешехонов Семен Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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