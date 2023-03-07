Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Одинцова) Марина Яковлевна

Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Одинцов Яков Гурьев

Мать: Одинцова Татьяна Гурьева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евгения Гурьяновна

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чирков Роман Гурьев

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чирков Косьма Гурьев

Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Гурий Малахов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close