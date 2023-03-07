Чиркова (Одинцова) Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Одинцов Яков Гурьев
Мать: Одинцова Татьяна Гурьева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евгения Гурьяновна
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чирков Роман Гурьев
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чирков Косьма Гурьев
Отец ребёнка: Чирков Гурий Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Гурий Малахов
Смерть
Неизвестно