Безрукова Ирина Наскина
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1877
Отец: Наскин Семен Иванович
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1899
Рождение ребёнка
29.04.1900
Сын: Безруков Иван Трифильевич
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Евдокия Трифильевна
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Реброва Пелагея Безрукова
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
09.05.1906
Сын: Безруков Константин Трифильевич
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Акилина Трифильевна
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Безруков Андрей (Трофимович)
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
26.03.1913
Сын: Безруков Вов Александр (Трофимович)
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Безруков Яков Трифильевич
Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович
Смерть
Неизвестно