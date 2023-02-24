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Безрукова Ирина Наскина

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Наскин Семен Иванович

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
27.?.1899

Муж: Безруков Трифиллий Трофимович

Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Безруков Иван Трифильевич

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1902

Дочь: Евдокия Трифильевна

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Реброва Пелагея Безрукова

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Безруков Константин Трифильевич

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Акилина Трифильевна

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Безруков Андрей (Трофимович)

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Безруков Вов Александр (Трофимович)

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Безруков Яков Трифильевич

Отец ребёнка: Безруков Трифиллий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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