Лысенко (Рябуха) Феодора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Рябуха) Феодора Ефимовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

10.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1903

Отец: Рябуха Ефим

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
03.03.1921

Муж: Лысенко Константин Федорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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