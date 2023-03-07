Туманов-Кузнецов Федор Михаилович
Место рождения
Дата рождения01.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1889
Бракосочетание
09.?.1909
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Зиновия Федоровна
Мать ребёнка: Туманова-Кузнецова Акилина Томбасова
Рождение ребёнка
09.08.1919
Дочь: Лидия Туманова
Мать ребёнка: Туманова-Кузнецова Акилина Томбасова
Смерть
Неизвестно