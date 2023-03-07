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Туманов-Кузнецов Федор Михаилович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1889

Отец: Туманов-Кузнецов Михаил Петрович

Мать: Туманова Наталья Лазарева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1909

Жена: Туманова-Кузнецова Акилина Томбасова

Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Зиновия Федоровна

Мать ребёнка: Туманова-Кузнецова Акилина Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1919

Дочь: Лидия Туманова

Мать ребёнка: Туманова-Кузнецова Акилина Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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