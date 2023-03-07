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Головинова Татьяна Паршкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

12.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913

Отец: Паршков Никита Васильевич

Мать: Паршкова Васса Сорокина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Вов Николай Борисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головинов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров первый муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Вов Николай Борисович

Смерть
Неизвестно
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