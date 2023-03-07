Головинова Татьяна Паршкова
Место рождения
Дата рождения12.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913
Отец: Паршков Никита Васильевич
Мать: Паршкова Васса Сорокина
Рождение ребёнка
28.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Вов Николай Борисович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно