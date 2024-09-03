Суворова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворова Евдокия Фёдоровна

Суворова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Николай Денисович

Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Суворов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Денисович

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.