Суворова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Суворов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Денисович
Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно