Рубцов Максим Ларионович
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Рубцов Ларион
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Рубцов Николайi Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рубцов Николайii Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно