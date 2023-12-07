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Рубцов Максим Ларионович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Рубцов Ларион

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Рубцов Николайi Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Рубцов Николайii Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Рубцов Никита Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Рубцов Гаврил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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