Немов Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Немов Дмитрий Исаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Немов Федор Федорович

Мать ребёнка: Немова Авдотья Демидовна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Немова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Немова Авдотья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Авдотья Демидовна

Смерть
Неизвестно
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