Немов Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Немов Дмитрий Исаев
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Немова Авдотья Демидовна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Немова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Немова Авдотья Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Авдотья Демидовна
Смерть
Неизвестно