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Грибанов Мамонт Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

25.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Грибанов Петр Мамонтович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1885 из Костромской
Рождение ребёнка
1871

Сын: Грибанов Евстафий Мамонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Грибанов Роман Мамонтович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
из Костромской волости, в Кирзе с 1885 г
Смерть
25.04.1901
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
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