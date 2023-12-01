Грибанов Мамонт Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти25.04.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
в Кирзе с 1885 из Костромской
Рождение ребёнка
1871
Сын: Грибанов Евстафий Мамонтович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Грибанов Роман Мамонтович
из Костромской волости, в Кирзе с 1885 г
Смерть
25.04.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]