Салова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Саловъ Иванъ
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Саловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Саловъ Василий
Отец ребёнка: Саловъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Романъ