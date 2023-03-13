Салова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Саловъ Иванъ

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Саловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Саловъ Василий

Отец ребёнка: Саловъ Романъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Романъ

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