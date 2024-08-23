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Жесткова Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903 или 1904

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1903 или 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1924

Муж: Жестков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жестков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жестков Андрей Иванович

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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