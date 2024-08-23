Жесткова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903 или 1904
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 или 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
21.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жестков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жестков Андрей Иванович
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно