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Челышкина Васса Конькова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862

Отец: Коньков Николай Илларионович

Мать: Конькова Анна Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1881

Муж: Челышкин Иван Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1889

Дочь: Лазарева Дарья Челышкина

Отец ребёнка: Челышкин Иван Иванович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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