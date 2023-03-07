Челышкина Васса Конькова
Место рождения
Дата рождения19.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862
Бракосочетание
26.?.1881
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1889
Дочь: Лазарева Дарья Челышкина
Отец ребёнка: Челышкин Иван Иванович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно