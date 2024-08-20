Бочарова (Гёрц (Goertz)) Аделаида Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Гёрц (Goertz)) Аделаида Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гёрц (Goertz) Карл (Karl)

Мать: Гёрц (Гиерт) Софья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бочарова) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бочаров Михаил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Бочаров Михаил Ильич

Рождение ребёнка
14.11.1865

Сын: Бочаров Илья Михайлович

Отец ребёнка: Бочаров Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно

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