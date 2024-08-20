Бочарова (Гёрц (Goertz)) Аделаида Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бочарова) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бочаров Михаил Ильич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1859
Муж: Бочаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
14.11.1865
Отец ребёнка: Бочаров Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно