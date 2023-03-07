Масленниковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1756
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Масленниковъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Масленниковъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Масленниковъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Масленниковъ Макаръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1756