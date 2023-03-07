Масленниковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленниковъ Алексей

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Масленниковъ Яковъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Масленниковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Масленниковъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Масленниковъ Макаръ

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1756
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