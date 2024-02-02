Ковязин Саватий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ковязина -- Евдокия Ивановна
Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1wY-xCqKJ4rAd5GL492ImgnFDij6e-QCT?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно