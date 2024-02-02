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Ковязин Саватий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ковязин Иван Васильевич

Мать: Ковязина Меланья Алексеевна

https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ковязин Михаил Саватович

Мать ребёнка: Ковязина -- Евдокия Ивановна

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/drive/folders/1wY-xCqKJ4rAd5GL492ImgnFDij6e-QCT?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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