Лужникова (Коротецкова) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Лужникова Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович
Восприемники: крестьяне села Большое Пулково Николай Ильин Лужников и Екатерина Александрова Садовникова
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Фролова Клавдия Владимировна
Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1913
Сын: Лужников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1915
Дочь: Лужникова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лужников Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Юдина Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лужников Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно