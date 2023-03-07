Лужникова (Коротецкова) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужникова (Коротецкова) Христина Ивановна

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

19.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888

Отец: Коротецков Иван Семёнович

Мать: Коротецкова Евдокия Петрова

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Лужникова Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Восприемники: крестьяне села Большое Пулково Николай Ильин Лужников и Екатерина Александрова Садовникова
Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Фролова Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Лужников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1915

Дочь: Лужникова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лужников Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Юдина Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Лужников Владимир Александрович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лужников Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужников Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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