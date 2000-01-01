(Котова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котова) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.12.1816

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Ирина Фёдоровна

Смерть
27.12.1816
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