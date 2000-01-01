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(Котова) Ефимия
(Котова) Ефимия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
27.12.1816
Пол
Женский
Отец
Котов Иван
1794 г.р.
Мать
Котова (Кутепова?) Ирина Фёдоровна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Котов Иван
Мать:
Котова Ирина Фёдоровна
Смерть
27.12.1816
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