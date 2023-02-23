Залетов Евгений Сергеевич
Место рожденияСело Чувашская Кулатка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Чувашская Кулатка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.07.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно