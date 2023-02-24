Куприянов Евдокия Лядаева
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.?.1917
Рождение ребёнка
09.09.1919
Отец ребёнка: Куприянов Павел Дмитриевич
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно