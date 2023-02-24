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Куприянов Евдокия Лядаева

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Лядаев Михаил Сидорович

Мать: Лядаева Ксения Синиженкова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.?.1917

Муж: Куприянов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1919

Сын: Куприянов Иван Павлович

Отец ребёнка: Куприянов Павел Дмитриевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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