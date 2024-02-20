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Мавроди Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

26.10.1913

Дата смерти

07.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913

Отец: Мавроди Григорий

Мать: Мавроди Василиса Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
07.07.1944
Кисловодск
Причина смерти: Умер госпитале от ранений
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