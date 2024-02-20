Мавроди Дмитрий Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения26.10.1913
Дата смерти07.07.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1913
Отец: Мавроди Григорий
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
07.07.1944
Кисловодск
Причина смерти: Умер госпитале от ранений