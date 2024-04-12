Икрина (Чащина) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Чащин Алексей Кириллович
Сын: Икрин Александр Семенович
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Муж: Икрин Семен Авдеевич
Сын: Икрин Иван Семенович
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Комлева (икрина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич