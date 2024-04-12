Икрина (Чащина) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Чащина) Варвара Алексеевна

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чащин Алексей Кириллович

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Икрин Александр Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Бракосочетание
13.01.1901

Муж: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
12.11.1902

Сын: Икрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
19.05.1905

Сын: Икрин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Икрин Евлампий Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Икрин Николай Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Комлева (икрина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Икрин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Икрин Павел Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1918

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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