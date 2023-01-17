Русакова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1822 ст.
Отец: Русаков Филип Васильевич
Мать: не указана
Крещение
14.12.1822 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин Андрей Горбунов, кр.Василья Русакова дочь девица Евдокия ГИАОО 16-2-60 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.100., эл.102
Смерть
Неизвестно