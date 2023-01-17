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Русакова Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1822 ст.

Отец: Русаков Филип Васильевич

Мать: не указана

Крещение
14.12.1822 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин Андрей Горбунов, кр.Василья Русакова дочь девица Евдокия ГИАОО 16-2-60 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.100., эл.102
Смерть
Неизвестно
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