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Неживых (--) Мария Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживых Кузьма Маркович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Неживых Николай Козьминович

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.07.1895

Сын: Неживых Поликарп Кузьмич

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1897

Дочь: Неживых Параскева Кузьминовна

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.10.1901

Сын: Неживых Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Неживых Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
10.09.1905

Сын: Неживых Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
01.05.1907

Дочь: Неживых Ирина Кузьминовна

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
05.10.1908

Сын: Неживых Филипп Кузьминович

Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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