Неживых (--) Мария Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Неживых Николай Козьминович
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
Рождение ребёнка
24.07.1895
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
Рождение ребёнка
09.10.1897
Дочь: Неживых Параскева Кузьминовна
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
Рождение ребёнка
31.10.1901
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
25.01.1904
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
10.09.1905
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
01.05.1907
Дочь: Неживых Ирина Кузьминовна
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
05.10.1908
Сын: Неживых Филипп Кузьминович
Отец ребёнка: Неживых Кузьма Маркович
Смерть
Неизвестно