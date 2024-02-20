Янатьев / Янакиев / Серафим Трифонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Янатьев / Янакиев / Трифон Иванович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Смерть
Неизвестно