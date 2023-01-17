Румянцева (Смирнова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Румянцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Руфович
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1911
Смерть
Неизвестно