Румянцева (Смирнова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Смирнова) Александра Васильевна

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Место рождения

Пулиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Пулиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Румянцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1911

Муж: Румянцев Григорий Руфович

Смерть
Неизвестно
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