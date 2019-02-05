Постол (Проскурина) Агафья (Ганя) Матвеевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1903
Дата смерти02.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1924
Сын: Проскурин Василий Нестерович
Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович
Вельцево, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1925
Дочь: Мелихова (Постол) Вера Нестеровна
Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович
Рождение ребёнка
06.03.1930
Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович
Рождение ребёнка
10.02.1933
Сын: Постол Анатолий Нестерович
Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович
Смерть
02.12.1966