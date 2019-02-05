Постол (Проскурина) Агафья (Ганя) Матвеевна 05.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постол (Проскурина) Агафья (Ганя) Матвеевна

Место рождения

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1903

Дата смерти

02.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903

Отец: Проскурин Матвей Александрович

Мать: Проскурина (Ворновских) Вассена (Васса) Селивестровна

Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постол Нестор Никифорович

Рождение ребёнка
08.02.1924

Сын: Проскурин Василий Нестерович

Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович

Вельцево, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1925

Дочь: Мелихова (Постол) Вера Нестеровна

Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович

Рождение ребёнка
06.03.1930

Сын: Постол Петр Нестерович

Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович

Рождение ребёнка
10.02.1933

Сын: Постол Анатолий Нестерович

Отец ребёнка: Постол Нестор Никифорович

Смерть
02.12.1966

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