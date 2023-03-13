Баландинъ Степанъ
Место рожденияКняжуха, Сарайский уездъ
Дата рождения1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Баландинъ Федоръ Васильевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Баландинъ Емельянъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Баландина) Матрена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Баландина) Авдотья
Мать ребёнка: не указана