Баландинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландинъ Степанъ

Баландинъ Степанъ

Место рождения

Княжуха, Сарайский уездъ

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Баландинъ Федоръ Васильевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Баландинъ Емельянъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Баландина) Матрена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Баландина) Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.