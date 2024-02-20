Кирицев Василий Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кирицев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Смерть
Неизвестно