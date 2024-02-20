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Кирицев Василий Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кирицев Савва Христофорович

Мать: Кирицева Ирина Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-208, ревиз.сказка 1835г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кирицев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Смерть
Неизвестно
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