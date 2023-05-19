Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1897
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Антонович
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Федор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно