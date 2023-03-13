Салманида Мелентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманида Мелентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

1776 г.р.
1780 г.р.
1782 г.р.
1782 г.р.
1786 г.р.
1788 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Копьева Ирина

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Оксенъ

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1786

Сын: Никита

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1788

Сын: Михаилъ

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1794

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактионъ Петровъ

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