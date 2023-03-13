Салманида Мелентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Копьева Ирина
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Оксенъ
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
27.09.1786
Сын: Никита
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
10.10.1788
Сын: Михаилъ
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Рождение ребёнка
19.03.1794
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Галактионъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галактионъ Петровъ