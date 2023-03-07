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Калинкин Алексей Данилов

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

16.07.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Калинкин Данила Игнатьев

Мать: Калинкина Марфа Екимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Калинкин Даниил Алексеев

Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Калинкин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1846 ст.

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Алексеева

Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.07.1869 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от головной боли
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