Калинкин Алексей Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти16.07.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Калинкин Данила Игнатьев
Мать: Калинкина Марфа Екимова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова
Рождение ребёнка
04.05.1846 ст.
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Алексеева
Мать ребёнка: Калинкина Васса (Василиса) Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1869 ст.
Причина смерти: от головной боли