Хлескина Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Хлескинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Сызранкина Василиса
Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Федоръ
Смерть
1792
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан