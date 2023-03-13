Хлескина Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлескина Дарья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Хлескинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Сызранкина Василиса

Отец ребёнка: Хлескинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлескинъ Федоръ

Смерть
1792
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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