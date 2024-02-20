Цыбик Федор Аксентьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1805
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Цыбик Аксентий Константинович
Мать: Цыбик Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1824
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /