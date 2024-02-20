Цыбик Федор Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбик Федор Аксентьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1805

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Цыбик Аксентий Константинович

Мать: Цыбик Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1824
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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