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Варгановъ Амосъ

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Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1866

Отец: Варгановъ Александръ

Мать: Варганова Дарья

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
04.09.1888

Жена: Варганова, Крыгина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1888

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1890

Дочь: Варганова Акулина

Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Варгановъ Николай

Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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