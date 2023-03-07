Варгановъ Амосъ
Место рождения
Дата рождения21.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1866
Отец: Варгановъ Александръ
Мать: Варганова Дарья
Бракосочетание
04.09.1888
Рождение ребёнка
04.12.1888
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
08.06.1890
Дочь: Варганова Акулина
Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Варгановъ Николай
Мать ребёнка: Варганова, Крыгина Прасковья