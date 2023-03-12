Волконский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1445
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волконский Федор (Юрий) Иванович
Мать: не указана
RV(209171) Конинский-Волконский (ум ~ 1445)
Рождение ребёнка
1412
Сын: Волконский Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1445
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