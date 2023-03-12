Волконский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1445

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волконский Федор (Юрий) Иванович

Мать: не указана

RV(209171) Конинский-Волконский (ум ~ 1445)
Рождение ребёнка
1412

Сын: Волконский Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1445
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