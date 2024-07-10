Митроусова Елена Петровна 1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митроусова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Танко Пётр

Мать: Танко (Муха) Валентина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митроусов Алексей Федорович

Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митроусов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митроусов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Митроусов Алексей Федорович

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