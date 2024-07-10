Митроусова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Танко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митроусов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митроусов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Митроусов Алексей Федорович