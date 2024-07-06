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Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Телицына) Татьяна

Отец ребёнка: Телицын Лазарь

Рождение ребёнка
1811

Сын: Телицын Иван

Отец ребёнка: Телицын Лазарь

Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Телицын Гавриил

Отец ребёнка: Телицын Лазарь

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