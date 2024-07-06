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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Телицына) Татьяна
Отец ребёнка: Телицын Лазарь
Рождение ребёнка
1811
Сын: Телицын Иван
Отец ребёнка: Телицын Лазарь
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Телицын Гавриил
Отец ребёнка: Телицын Лазарь