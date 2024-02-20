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Фуното/Фонотов/ Константин Поликарпович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.05.1905

Дата смерти

15.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1905

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.01.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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