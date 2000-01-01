Котов? Евграф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов? Евграф

Котов? Евграф

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1912

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Синклитикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Котова Синклитикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Ермолай

Мать ребёнка: Котова Синклитикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Степан

Мать ребёнка: Котова Синклитикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Андрей

Мать ребёнка: Котова Синклитикия

Смерть
По 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close