Кириленко / Кириченко / Григорий Деонисимович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения13.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1857
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь м/к 1857г. / зап.№6 / ЦГИКА Ф - 127-1012-3082 / лист № 04 /
Крещение
14.01.1857
Росси Киевская гу.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1857г. /зап.№ 6 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-3082 / лист №04 / | Восприемники: рестьяне помещика Броницкого : Афанасий Кириллович Лимчимко и Евфросиния Антоновна жена Павла ... Показать все
Смерть
Неизвестно