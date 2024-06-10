Климов Иван Тарасов 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Иван Тарасов

Место рождения

д. Сосновская Знаменского монастыря

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сосновская Знаменского монастыря
Рождение ребёнка
1721

Сын: Климов Яков Иванов

Мать ребёнка: ?

д. Сосновская Знаменского монастыря
Рождение ребёнка
1727

Сын: Климов Семен Иванов

Мать ребёнка: ?

д. Сосновская Знаменского монастыря
Смерть
Неизвестно

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