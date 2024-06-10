Климов Иван Тарасов
Место рожденияд. Сосновская Знаменского монастыря
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сосновская Знаменского монастыря
Рождение ребёнка
1721
Сын: Климов Яков Иванов
Мать ребёнка: ?
д. Сосновская Знаменского монастыря
Рождение ребёнка
1727
Сын: Климов Семен Иванов
Мать ребёнка: ?
д. Сосновская Знаменского монастыря
Смерть
Неизвестно