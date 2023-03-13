Новиковъ Афонасий
Место рожденияРамодановка
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Новиковъ Алексей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1788
Сын: Новиковъ Харитонъ
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Авдотья Иванова