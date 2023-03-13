Новиковъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиковъ Афонасий

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Новиковъ Алексей

Мать: Новикова Прасковья Григорьева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1788

Сын: Новиковъ Харитонъ

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Авдотья Иванова

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