Сорокина (Мамыкина) Матрена
Место рождения
Дата рождения26.03.1869
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1869
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Титова Маремьяна
Бракосочетание
04.02.1894
Муж: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сорокинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.08.1899
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.10.1901
Сын: Сорокинъ Сергей
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.12.1904
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1941