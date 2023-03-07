Сорокина (Мамыкина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мамыкина) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.03.1869

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1869

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Титова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Сорокинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сорокинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
06.08.1899

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1901

Сын: Сорокинъ Сергей

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.12.1904

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1941
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