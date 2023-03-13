Сударчикова (Кирсанова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кирсанова Павелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1942
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Федоръ