Сударчикова (Кирсанова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Кирсанова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кирсанова Павелъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сударчиковъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Федоръ

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