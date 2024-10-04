Слесарева Татьяна Петровна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слесарева Татьяна Петровна

Место рождения

Поляны, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляны, Белевский муниципальный район, Тульская область
по бракосочетанию. 2 23 10 1874 Крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Трофим Васильевич 22 Тшлыково 2 1852 Татьяна Петровна Петр Егорович 18 Поляны 1 1856 Тшлыково крестьянин (Слесарев) Христо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
10.02.1877

Сын: Слесарев Иван Владимирович

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
4 10 2 1877 сын Иван Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна Тшлыково солдатка Васса Никитична
Рождение ребёнка
19.06.1880

Дочь: Слесарева Агриппина Владимировна

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
16 19 6 1880 дочь Агриппина Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Слесарева Миладора Владимировна

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
10 1 4 1884 дочь Мария Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Слесарева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
10 1 4 1884 дочь Мария Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Конова (Слесарева) Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 14 6 10 1908 Конов Денис Федорович 35 Тшлыково 2 1873 Слесарева Параскева Владимировна Владимир Трофимович 22 Тшлыково 1 1886 Тшлыково крестьянин Хабарин Павел Ионович Тшлы... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Сын: Слесарев Федор Владимирович

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1896

Сын: Слесарев Иосиф Владимирович

Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
13 28 3 1896 сын Иосиф Тшлыково крестьянин Слесарев Владимир Трофимович Татьяна Петровна Тшлыково крестьянин Егор Степанович Тшлыково крестьянка (Слесарева) Дарья Тихоновна Арсений Трофимович
Смерть
Неизвестно

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