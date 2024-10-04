Слесарева Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
по бракосочетанию. 2 23 10 1874 Крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Трофим Васильевич 22 Тшлыково 2 1852 Татьяна Петровна Петр Егорович 18 Поляны 1 1856 Тшлыково крестьянин (Слесарев) Христо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1877
Сын: Слесарев Иван Владимирович
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
4 10 2 1877 сын Иван Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна Тшлыково солдатка Васса Никитична
Рождение ребёнка
19.06.1880
Дочь: Слесарева Агриппина Владимировна
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
16 19 6 1880 дочь Агриппина Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Слесарева Миладора Владимировна
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
10 1 4 1884 дочь Мария Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Слесарева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
10 1 4 1884 дочь Мария Тшлыково крестьянин (Слесарев) Владимир Трофимович Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Конова (Слесарева) Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
Есть метрика о свадьбе. 14 6 10 1908 Конов Денис Федорович 35 Тшлыково 2 1873 Слесарева Параскева Владимировна Владимир Трофимович 22 Тшлыково 1 1886 Тшлыково крестьянин Хабарин Павел Ионович Тшлы... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Сын: Слесарев Федор Владимирович
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
28.03.1896
Сын: Слесарев Иосиф Владимирович
Отец ребёнка: Слесарев Владимир Трофимович
13 28 3 1896 сын Иосиф Тшлыково крестьянин Слесарев Владимир Трофимович Татьяна Петровна Тшлыково крестьянин Егор Степанович Тшлыково крестьянка (Слесарева) Дарья Тихоновна Арсений Трофимович
Смерть
Неизвестно