Елена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1787

Муж: Яков Егорович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Егорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1788 О родившихся Гремячка 5 7 3 Виктор Яков Егоров
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иоаким Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Егорович

запись о рождении в Гремячке не обнаружена
Смерть
1804
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1804 О умерших Гремячка 5 23 27 Елена Кириллова 40 1764 крестьянская жена

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