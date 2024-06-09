Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1787
Муж: Яков Егорович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Егорович
1788 О родившихся Гремячка 5 7 3 Виктор Яков Егоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иоаким Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Егорович
запись о рождении в Гремячке не обнаружена
Смерть
1804
1804 О умерших Гремячка 5 23 27 Елена Кириллова 40 1764 крестьянская жена