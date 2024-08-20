Легков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти13.05.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
30.10.1863
Дочь: Цванцигер (Легкова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
07.10.1868
Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна
Смерть
13.05.1888
Похороны
16.05.1888