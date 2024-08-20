Легков Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегков Федор Петрович

Легков Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

13.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860

Сын: Легков Федор Федорович

Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
30.10.1863

Дочь: Цванцигер (Легкова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Легков Сергей Федорович

Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
07.10.1868

Сын: Легков Михаил Федорович

Мать ребёнка: (Легкова) Пелагея Илларионовна

Смерть
13.05.1888
Похороны
16.05.1888

Мы используем куки для улучшения работы сайта.